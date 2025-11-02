السيد والوكيل .. من أثير ميلودي الأردن إلى "شاشة الوطن"

وستستمر الزميلة السيد بتقديم برنامج "مسارات"؛ السياسي الاجتماعي والاقتصادي عبر شاشة التلفزيون الأردني ، فيما سيُقدم الزميل الوكيل ولأول مرة عبر شاشة الوطن، برنامج "962"؛ الذي يحمل طابعًا شبابيًا اجتماعيًا، إلى جانب مجموعة من الزملاء المذيعين والمذيعات ومراسلين من الميدان.
وبهذه الانطلاقة سيستمر التلفزيون الأردني بمواصلة رسالة التطوير نحو إعلام وطني حديث قادر على المنافسة، فيما ستبقى إذاعة ميلودي الأردن منذ تأسيسها عام 2020 وحتى اليوم، فاتحة الخير والتألق ، ومنبع الأبواب والفرص الواعدة لكل من عمل فيها من الزملاء.
