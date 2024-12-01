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انطلاق الدورة 18من برنامج القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية"

في دائرة المكتبة الوطنية بعمان
في دائرة المكتبة الوطنية بعمان
الأحد، 01-12-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة الثقافة اليوم الاحد الدورة 18 من برنامج القراءة للجميع "مكتبة الأسرة" في دائرة المكتبة الوطنية بعمان تزامنا مع 51 موقعا في مختلف محافظات ومناطق الأردن.

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وقال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لبرنامج مكتبة الأسرة مصطفى الرواشدة في تصريحات صحفية اليوم، إن البرنامج يعد من أهم برامج وزارة الثقافة المستدامة وإنجازاتها، إذ تتزامن الدورة الثامنة عشرة لمكتبة الأسرة الأردنية (مهرجان القراءة للجميع) مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


وأضاف الرواشدة، إن البرنامج الذي تم إطلاقه صباح اليوم في دائرة المكتبة الوطنية بعمان بالتزامن في جميع محافظات المملكة، سيوزع خلاله نحو (56) عنوانا تشجيعا للمجتمع المحلي على القراءة وإتاحة مؤلفات وإصدارات الوزارة للجميع، وتوزيع مكتسبات التنمية على سائر المحافظات.

 
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