انطلاق الدورة 18من برنامج القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية"

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الثقافة اليوم الاحد الدورة 18 من برنامج القراءة للجميع "مكتبة الأسرة" في دائرة المكتبة الوطنية بعمان تزامنا مع 51 موقعا في مختلف محافظات ومناطق الأردن.

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وقال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لبرنامج مكتبة الأسرة مصطفى الرواشدة في تصريحات صحفية اليوم، إن البرنامج يعد من أهم برامج وزارة الثقافة المستدامة وإنجازاتها، إذ تتزامن الدورة الثامنة عشرة لمكتبة الأسرة الأردنية (مهرجان القراءة للجميع) مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.