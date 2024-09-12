انطلاق بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية في الأردن

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الخميس، في الأردن بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية 2024، بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية على ميدان الإسطبلات الملكية في الحُمر.

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ويشارك في البطولة التي تقام سنويا أكثر من 134 رأس خيل من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، إضافة إلى مرابط وإسطبلات خيل من الأردن وفلسطين والسعودية.



وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.