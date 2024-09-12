انطلاق بطولات الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية في الأردن

ويشارك في البطولة التي تقام سنويا أكثر من 134 رأس خيل من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، إضافة إلى مرابط وإسطبلات خيل من الأردن وفلسطين والسعودية.
وتتنافس السلالات العربية الأصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وتستمر منافسات البطولة لغاية مساء يوم السبت المقبل، فيما تقام اليوم ويوم غد تصفيات الفئات للبطولة.
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