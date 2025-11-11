وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026

الوكيل الإخباري- ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الثلاثاء، خطاب مشروع الموازنة العامة لسنة 2026.

وقال وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026.



كما توقع الشبلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % لعام 2026، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2 %.

وبيّن وزير المالية أن موازنة عام 2026 رصدت 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، في إطار دعم البرامج التنموية والاستثمارية ذات الأولوية الوطنية.



كما خصصت الحكومة 60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه و35 مليون دينار لمشروع التنقيب عن غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقة في المملكة.



ولفت الشبلي إلى أنه تم رصد 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان ضمن الموازنة الجديدة، إلى جانب تخصيص 210 ملايين دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات.



وأضاف أن الموازنة تضمنت أيضا، تخصيص مبلغ 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية.