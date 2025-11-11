وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026

وقال وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026.
كما توقع الشبلي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.4 % لعام 2026، مضيفا أن معدلات التضخم ستبقى معتدلة في الأردن عند 2 %.
كما خصصت الحكومة 60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه و35 مليون دينار لمشروع التنقيب عن غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقة في المملكة.
ولفت الشبلي إلى أنه تم رصد 124 مليون دينار لتأمين علاج مرضى السرطان ضمن الموازنة الجديدة، إلى جانب تخصيص 210 ملايين دينار لدعم تنمية وتطوير البلديات.
وأضاف أن الموازنة تضمنت أيضا، تخصيص مبلغ 171 مليون دينار لدعم الخبز والسلع الاستراتيجية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار
-
بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون
-
التعليم العالي: إطلاق بوابة للطلبة الأردنيين المبتعثين ومخصصاتهم السنوية
-
موقع الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة العامة
-
سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات
-
أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي
-
الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير
-
توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر