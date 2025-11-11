فريق أردني ينجح في رصد مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة

08:12 ص

الوكيل الإخباري- تمكن فريق أردني من رصد وتصوير المذنب 3i/Atlas من الصحراء الجنوبية الأردنية، بعد متابعة دقيقة لمساره، في أول عملية رصد له من سماء الأردن، بينما كان المذنب على بعد 325 مليون كيلومتر عن الأرض، وفق ما صرح به رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.





ويعد مذنب أطلس 3i/Atlas من الأجرام النادرة التي لا تنتمي إلى النظام الشمسي، بل وصل من الفضاء بين النجوم، ليكون ثالث جسم بين نجمي مؤكّد يُكتشف بعد ʻOumuamua وBorisov. وأكد العلماء أن المذنب طبيعي وليس جسمًا صناعيًا أو مركبة فضائية، كما انتشرت بعض الشائعات.



اكتُشف المذنب لأول مرة في 1 تموز 2025 بواسطة منظومة المسح السماوي ATLAS في تشيلي، عند لمعان ظاهري يقارب 18، وبسرعة نحو 220 ألف كيلومتر في الساعة باتجاه الشمس. وتواصل مركبة JUICE الأوروبية متابعة المذنب عن قرب، بينما منحته لجنة الأجسام البعيدة التصنيف "3i" كـ ثالث زائر بين نجمي مؤكّد.



وأشار السكجي إلى أن حسابات مختبر الدفع النفاث في ناسا أظهرت تسارعًا غير جذبي ناتجًا عن ظاهرة التسامي، مع فقدان محتمل لعُشر كتلة المذنب. كما بلغت سرعة الغازات المتصاعدة بضع مئات من الأمتار في الثانية، مع نصف عمر للتبخر يُقدّر بستة أشهر.



وأظهرت بيانات المركبات الفضائية STEREO وSOHO وGOES-19 زيادة واضحة في سطوع المذنب بين أيلول وتشرين الأول نتيجة التبخر الكثيف، مع ظهور اللون الأزرق غير المعتاد عند اقترابه من الحضيض. ومن المقرر أن يبدأ مسبار JUICE مرحلة رصد تفصيلية في نوفمبر، قبل أن يقترب المذنب من الأرض في 19 كانون الأول 2025 بمسافة 269 مليون كيلومتر، بمشاركة مئات التلسكوبات الأرضية والفضائية، بما فيها هابل وجيمس ويب.



ضمّ فريق الرصد الأردني كلًّا من عدلي الحلبي وسميح صوفان وعمّار السكجي، فيما تولى كل من هيثم حمدي وأنس صوالحة معالجة أكثر من 300 إطار صوري. وأكد العلماء أن المذنب لا يشكل أي خطر على الأرض، ومن المتوقع أن يغادر النظام الشمسي مجددًا بعد عبوره.



يُقدَّر قطر نواة المذنب بين 0.32 و5.6 كيلومتر، مع احتمال أن يكون أصغر من كيلومتر واحد بسبب ارتباطه بسحب الغبار الكثيفة حوله. وأظهرت رصود تلسكوب جيمس ويب وجود غازات غير مألوفة، بما فيها ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وأول أكسيد الكربون، وانبعاث النيكل الذري CN وNi، مقابل غياب الحديد Fe I، مما يجعل المذنب فرصة فريدة لدراسة جسم يعود إلى ما قبل تشكّل النظام الشمسي، ربما منذ أكثر من 7 مليارات سنة.