شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية

جاء اختيار علي علوان تقديرًا لمسيرته الرياضية المميزة التي جعلت منه أحد أبرز نجوم كرة القدم الأردنية؛ لا سيما أنه يجسّد بروحه الطموحة وإصراره على التميّز صورة الشاب الذي يواصل السعي نحو النجاح بثقة وثبات، وهي قيم تنسجم مع رؤية شيري الأردن.
يعزّز هذا التعاون أيضًا توجّه شيري نحو تطوير سيارات تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، لتقدّم من خلالها تجربة قيادة تُعبّر عن روح الابتكار والتفوّق، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع الجيل الجديد من السائقين الباحثين عن الكفاءة والتفرّد.
تأسست شركة شيري أوتوموبيل عام 1997، وهي اليوم واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الصينية والعالمية؛ حيث تعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم. وقد نجحت شيري في بناء سمعة قوية بفضل التزامها بالابتكار والجودة، إضافةً إلى استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية والهجينة. وتضع شيري عملاءها في صميم استراتيجيتها، عبر توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتواكب تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين.
-
أخبار متعلقة
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال
-
"زين": 13 شركة تكنولوجية ناشئة من المنطقة تخوض تجربة التسريع العالمي في وادي السيليكون
-
شركة نهج المنار وكلاء GWM في الأردن تتحمل اول 7 اقساط على فئات محددة من سياراتها
-
مؤسسة الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن
-
العلوم التطبيقية تحصد الاعتماد العالمي الأقوى والأبرز في مجال الأعمال AACSB لتُثبت بالفعل لا بالقول أن التميز والريادة نهجٌ تُجسّده إنجازاتها
-
"سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة غور معدي
-
انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في معرض ذا عابدين