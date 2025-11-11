شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية

الثلاثاء 2025-11-11 10:02 ص
 

الثلاثاء، 11-11-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية –شيري الأردن توقيعها اتفاقية تعاون مع نجم كرة القدم الأردني علي علوان، ليصبح السفير الرسمي للعلامة التجارية في المملكة، في حفلٍ أقيم في معرض شيري يوم الاثنين الموافق 10 تشرين الثاني 2025؛ وذلك تأكيدًا على التزامها بدعم المواهب الوطنية وتطوير المشهد الرياضي المحلي.

جاء اختيار علي علوان تقديرًا لمسيرته الرياضية المميزة التي جعلت منه أحد أبرز نجوم كرة القدم الأردنية؛ لا سيما أنه يجسّد بروحه الطموحة وإصراره على التميّز صورة الشاب الذي يواصل السعي نحو النجاح بثقة وثبات، وهي قيم تنسجم مع رؤية شيري الأردن.


يعزّز هذا التعاون أيضًا توجّه شيري نحو تطوير سيارات تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، لتقدّم من خلالها تجربة قيادة تُعبّر عن روح الابتكار والتفوّق، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع الجيل الجديد من السائقين الباحثين عن الكفاءة والتفرّد.


تأسست شركة شيري أوتوموبيل عام 1997، وهي اليوم واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات الصينية والعالمية؛ حيث تعمل في أكثر من 80 دولة حول العالم. وقد نجحت شيري في بناء سمعة قوية بفضل التزامها بالابتكار والجودة، إضافةً إلى استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مثل السيارات الكهربائية والهجينة. وتضع شيري عملاءها في صميم استراتيجيتها، عبر توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق العالمية وتواكب تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين.

 
 
