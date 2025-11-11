شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية –شيري الأردن توقيعها اتفاقية تعاون مع نجم كرة القدم الأردني علي علوان، ليصبح السفير الرسمي للعلامة التجارية في المملكة، في حفلٍ أقيم في معرض شيري يوم الاثنين الموافق 10 تشرين الثاني 2025؛ وذلك تأكيدًا على التزامها بدعم المواهب الوطنية وتطوير المشهد الرياضي المحلي.

اضافة اعلان



جاء اختيار علي علوان تقديرًا لمسيرته الرياضية المميزة التي جعلت منه أحد أبرز نجوم كرة القدم الأردنية؛ لا سيما أنه يجسّد بروحه الطموحة وإصراره على التميّز صورة الشاب الذي يواصل السعي نحو النجاح بثقة وثبات، وهي قيم تنسجم مع رؤية شيري الأردن.



يعزّز هذا التعاون أيضًا توجّه شيري نحو تطوير سيارات تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، لتقدّم من خلالها تجربة قيادة تُعبّر عن روح الابتكار والتفوّق، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع الجيل الجديد من السائقين الباحثين عن الكفاءة والتفرّد.