الثلاثاء 2025-11-11 07:59 ص
 

الكنيست الإسرائيلي: التصديق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

قاعة الكنيست الإسرائيلي
الثلاثاء، 11-11-2025 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين، على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين.اضافة اعلان


وصوت 39 عضوا من الكنيست في القراءة الأولى مع مشروع القانون وعارضه 16 عضوا، ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.

وكان الكنيست أجّل التصويت في 5 تشرين الثاني 2025، حيث يعود إلى تخوف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من عدم تمرير القانون، نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم.

وفي 29 أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، إذ يعدّ القانون جزءا من اتفاقات جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
 
 
