حادثا سير منفصلان يسببان أزمة مرورية في شارع السلام

الوكيل الإخباري- وقع حادثي سير منفصلين في شارع السلام باتجاه مرج الحمام صباح اليوم الثلاثاء.





ووفق شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري"، وقع حادث تصادم بين مركبتين في حادث تتابع، فيما تدهورت مركبة أخرى لتستقر على الرصيف.



وأشار الشهود إلى أن الحادثين تسببا بأزمة مرورية في الموقع، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.