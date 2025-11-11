الثلاثاء 2025-11-11 12:01 م
 

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025
بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025
 
الثلاثاء، 11-11-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   توّج محافظ البنك المركزي معالي الدكتور عادل الشركس فريق بنك الإسكان لفوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4-2) في المباراة النهائية لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025، والتي حضرها ممثلين عن إدارة البنكين.

اضافة اعلان


جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الرابعة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الرابعة التي انطلقت منافساتها بشهر تشرين الأول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن، التي أظهرت روحاً رياضية وأداءً متميزاً.


يذكر أن فريق بنك الإسكان توج بطلاً لبطولة البنوك الكروية للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها البنك على مختلف الأصعدة، ويأتي هذا التتويج ليؤكد حرص إدارة البنك على رعاية الطاقات البشرية ودعم المبادرات التي تسهم في بناء بيئة عمل إيجابية، من خلال مشاركته الفعّالة في الفعاليات الرياضية، بما يعكس اهتمامه بتعزيز ثقافة العمل الجماعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والإنتاجية ويعزز من روح الفريق الواحد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب: موازنة 2026 مكررة.. وتعتمد على تدوير العجز والاقتراض

ارشيفية

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 295

وزارة الصحة

أخبار محلية الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار

غت

منوعات ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

للا

منوعات مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

عن

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير في حادث مأساوي



 
 





الأكثر مشاهدة