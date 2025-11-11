بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

الوكيل الإخباري- توّج محافظ البنك المركزي معالي الدكتور عادل الشركس فريق بنك الإسكان لفوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4-2) في المباراة النهائية لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025، والتي حضرها ممثلين عن إدارة البنكين.

جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الرابعة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الرابعة التي انطلقت منافساتها بشهر تشرين الأول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن، التي أظهرت روحاً رياضية وأداءً متميزاً.