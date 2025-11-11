بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الرابعة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الرابعة التي انطلقت منافساتها بشهر تشرين الأول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن، التي أظهرت روحاً رياضية وأداءً متميزاً.
يذكر أن فريق بنك الإسكان توج بطلاً لبطولة البنوك الكروية للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها البنك على مختلف الأصعدة، ويأتي هذا التتويج ليؤكد حرص إدارة البنك على رعاية الطاقات البشرية ودعم المبادرات التي تسهم في بناء بيئة عمل إيجابية، من خلال مشاركته الفعّالة في الفعاليات الرياضية، بما يعكس اهتمامه بتعزيز ثقافة العمل الجماعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والإنتاجية ويعزز من روح الفريق الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
شيري الأردن تعلن اختيار نجم المنتخب الوطني علي علوان سفيرًا رسميًا لعلامتها التجارية
-
"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تفتتح المعرض الخاص بمتجرها الإلكتروني في مجمع الملك الحسين للأعمال
-
"زين": 13 شركة تكنولوجية ناشئة من المنطقة تخوض تجربة التسريع العالمي في وادي السيليكون
-
شركة نهج المنار وكلاء GWM في الأردن تتحمل اول 7 اقساط على فئات محددة من سياراتها
-
مؤسسة الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن
-
العلوم التطبيقية تحصد الاعتماد العالمي الأقوى والأبرز في مجال الأعمال AACSB لتُثبت بالفعل لا بالقول أن التميز والريادة نهجٌ تُجسّده إنجازاتها
-
"سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة غور معدي