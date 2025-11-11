سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات

وأوضح العوران أن النسب المرتفعة التي رصدتها محطات مراقبة جودة الهواء تعود فقط إلى ارتفاع مستويات الغبار في الجو، ولا تشير إلى أي تسرب غازي أو ارتفاع في نسبة الغازات غير طبيعية في الهواء .
وبيّن أن محطة رصد الهواء في المنطقة الصناعية الجنوبية تعمل على مدار 24 ساعة، وتتم متابعة قراءاتها بشكل مستمر من قبل كوادر سلطة العقبة لضمان سلامة البيئة والعاملين.
وشدّد مفوض شؤون البيئة على أن أي حالات اختناق أو استنشاق تم تسجيلها سببها الغبار فقط، وليست ناتجة عن أبخرة أو غازات متسربة، مؤكدًا أن الوضع البيئي في المنطقة الصناعية الجنوبية طبيعي.
