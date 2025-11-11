الثلاثاء 2025-11-11 11:59 ص
 

سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات

الثلاثاء، 11-11-2025

الوكيل الإخباري-   أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران، عدم وجود أي تسرب لغاز الأمونيا أو أي نوع آخر من الغازات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة.

وأوضح العوران أن النسب المرتفعة التي رصدتها محطات مراقبة جودة الهواء تعود فقط إلى ارتفاع مستويات الغبار في الجو، ولا تشير إلى أي تسرب غازي أو ارتفاع في نسبة الغازات غير طبيعية في الهواء .


وبيّن أن محطة رصد الهواء في المنطقة الصناعية الجنوبية تعمل على مدار 24 ساعة، وتتم متابعة قراءاتها بشكل مستمر من قبل كوادر سلطة العقبة لضمان سلامة البيئة والعاملين.


وشدّد مفوض شؤون البيئة على أن أي حالات اختناق أو استنشاق تم تسجيلها سببها الغبار فقط، وليست ناتجة عن أبخرة أو غازات متسربة، مؤكدًا أن الوضع البيئي في المنطقة الصناعية الجنوبية طبيعي.

 
 
