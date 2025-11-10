انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، المحطة الأولى في جولة العمل الآسيوية من طوكيو، وتشمل بالإضافة إلى اليابان، فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.

وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.



ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.



ومن المقرر أن يوقّع الأردن مع اليابان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.