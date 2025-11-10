الإثنين 2025-11-10 10:51 ص
 

انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 10-11-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، المحطة الأولى في جولة العمل الآسيوية من طوكيو، وتشمل بالإضافة إلى اليابان، فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.

اضافة اعلان


وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.


وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.


ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.


ومن المقرر أن يوقّع الأردن مع اليابان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

منوعات ما السر وراء مقولة "دموع التماسيح" وهل يبكي التمساح حقا؟ فيديو

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزارة العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

زيت الزيتون

خاص بالوكيل الاردن .. ضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش

وزير العمل يستقبل السفير المصري

أخبار محلية العمل: البرنامج الوطني للتشغيل يدعم 56 ألف عقد عمل منذ 2022

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار 7 سلع بينها البيض وانخفاض 30 الشهر الماضي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة



 
 





الأكثر مشاهدة