انطلاق منافسات بطولة نقابة الصحفيين بسداسي كرة القدم

وشهد اليوم انطلاق فعاليات البطولة بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة، ومدير الأخبار في المملكة عماد العضايلة، ومدير الموارد البشرية في قناة المملكة، محمود النعيمات، وعميد كلية الإعلام في جامعة البترا، الدكتور علي نجادات، وعميد شؤون الطلبة في جامعة البترا الدكتور إياد الملاح، وجمع من الصحفيين وطلبة الجامعة.
ونفذ الزميل المومني ركلة المباراة الافتتاحية التي جمعت فريقي التلفزيون الأردني وقناة المملكة، حيث شهد اللقاء إثارة وندية خاصة في بداية اللقاء، قبل أن ينجح التلفزيون الأردني من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 8-3، وسط إشادة بالمستوى الفني الجيد للمباراة.
وفي المباراة الثانية، حقق فريق صحيفة الرأي فوزا على فريق صحيفة الأنباط بنتيجة 6-1، في مباراة دانت الأفضلية فيها لفريق الرأي الذي نجح في حسم المباراة.
وتأهل فريقا التلفزيون والرأي إلى الدوري نصف النهائي من البطولة، بانتظار اللقاء الذي سيجمعهما يوم السبت المقبل.
وتتواصل المباريات يوم غد الخميس عند الواحدة ظهرا، بلقاء يجمع فريقي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وصحيفة الغد، على أن تتواصل المباريات يوم السبت، فيما يقام الحفل الختامي يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس لجنة الشباب في نقابة الصحفيين خالد الخطاطبة، أن هذه البطولة تأتي في إطار أنشطة النقابة لتعزيز دور الرياضة في الحياة اليومية، ولقاء الزملاء الصحفيين في أنشطة رياضية ممتعة، وتحيي روح المنافسة بينهم.
وبين الخطاطبة أن البطولة تهدف أيضا إلى اختيار العناصر المميزة من الفرق المشاركة، من أجل تشكيل فريق خاص لنقابة الصحفيين، يهدف إلى المشاركة في مباريات احتفالية مع نقابات ومؤسسات أخرى، وفريق أيضا قادر على اللعب في المناسبات الوطنية المنوي تنظيمها مستقبلا.
