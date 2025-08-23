جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

وتهدف المحاضرة التي استهدفت المشاركات في المخيم البرونزي للإناث من إقليم الجنوب، إلى رفع وعي الشباب بالتحديات البيئية العالمية وتعزيز دورهم في تبني ممارسات مستدامة باعتبارهم الركيزة الأساس لتحقيقها وبناء مستقبل أفضل وأكثر مسؤولية.
وتؤكد الجائزة من خلال هذه الفعالية إيمانها بأهمية تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في مواجهة قضايا العصر، وعلى رأسها التغير المناخي، وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية
-
الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول
-
وزارة الشباب تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي عجلون ودير أبي سعيد
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة