جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

الوكيل الإخباري- نظمت جائزة الحسن للشباب بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وشركة الأزياء التقليدية، اليوم السبت، محاضرة توعوية متخصصة حول التغير المناخي بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وتهدف المحاضرة التي استهدفت المشاركات في المخيم البرونزي للإناث من إقليم الجنوب، إلى رفع وعي الشباب بالتحديات البيئية العالمية وتعزيز دورهم في تبني ممارسات مستدامة باعتبارهم الركيزة الأساس لتحقيقها وبناء مستقبل أفضل وأكثر مسؤولية.