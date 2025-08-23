البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في البرتغال اليوم السبت، وفاة 1331 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد بين 27 تموز الماضي و 15 آب الجاري، في زيادة ملحوظة للوفيات بلغت 25 بالمئة خلال هذه الفترة.



ووفقا للبيانات الرسمية الحكومية، بحسب ما نقلت وكالة (يورونيوز)، كانت الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عاما هي الأكثر بين المتضررين، حيث أدى الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة لديهم، خاصة أمراض القلب والجهاز التنفسي.

وسجلت المناطق الشمالية والوسطى وجنوب ألينتيخو أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالحرارة في البرتغال.

