السبت 2025-08-23 07:52 م
 

البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ا
أرشيفية
 
السبت، 23-08-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في البرتغال اليوم السبت، وفاة 1331 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد بين 27 تموز الماضي و 15 آب الجاري، في زيادة ملحوظة للوفيات بلغت 25 بالمئة خلال هذه الفترة.

ووفقا للبيانات الرسمية الحكومية، بحسب ما نقلت وكالة (يورونيوز)، كانت الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عاما هي الأكثر بين المتضررين، حيث أدى الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة لديهم، خاصة أمراض القلب والجهاز التنفسي.

اضافة اعلان


وسجلت المناطق الشمالية والوسطى وجنوب ألينتيخو أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالحرارة في البرتغال.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية حسان يشارك في جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ا

أخبار محلية زراعة البادية الشمالية الغربية تنفذ جلستين للإدارة المتكاملة لقطيع الأغنام والنباتات الطبية

ل

أخبار محلية الإفتاء العام: الاثنين أول أيام شهر ربيع الأول

ل

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تنظم محاضرة حول التغير المناخي

ل

طب وصحة علماء سويسريون يبتكرون رقعة ثلاثية الأبعاد لترميم أنسجة القلب

ا

عربي ودولي البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ا

شؤون برلمانية الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة