البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة

ووفقا للبيانات الرسمية الحكومية، بحسب ما نقلت وكالة (يورونيوز)، كانت الفئة العمرية التي تتجاوز 75 عاما هي الأكثر بين المتضررين، حيث أدى الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة لديهم، خاصة أمراض القلب والجهاز التنفسي.
وسجلت المناطق الشمالية والوسطى وجنوب ألينتيخو أعلى معدل للوفيات المرتبطة بالحرارة في البرتغال.
