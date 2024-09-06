بالأسماء .. المناطق المتضررة بفصل التيار الكهربائي عن المملكة غداً السبت

وبينت المناطق المتضررة بالفصل في المفرق: جنوب بلدة ثغرة الجب وذلك من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً.
وفي جرش: أم قنطرة، النبي هود، الخريشية، إسكان الفقراء، الرياشي، العبارة، عنيبة، الكفير، إسكان المهندسين، إسكان عنيبة، جرش حي الإسكان، المجر وذلك من الساعة السادسة صباحًا ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
وعن الجبل الأخضر، الرأس الأخضر، الخشيبة، الفوارة، برما، مدخل البلد الغربي من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة عصرًا في محافظتي عجلون وجرش
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