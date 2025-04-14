الإثنين 2025-04-14 01:02 م
 

بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
 
الإثنين، 14-04-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   بحث وفد من المعهد العالمي للنمو الأخضر مع مندوب نائب رئيس الجامعة الأردنية – رئيس فرع العقبة، الدكتور محمد المحارمة وعميد كلية العلوم الأساسية والبحرية الأستاذ الدكتور محمد الزبدة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم جهود التنمية المحلية ويعزز فرص التعليم والتدريب في إقليم جنوب الأردن.

اضافة اعلان


وبحث الوفد إمكانية دراسة متطلبات سوق العمل في المنطقة لخلق فرص تدريبية نوعية ضمن مشروع المعهد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات غاز البلاستيكية

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

ف

شؤون برلمانية النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة

تعبيرية

أخبار محلية الإعلان عن منح لجميع المراحل الدراسية .. رابط

رئاسة الوزراء

أخبار محلية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025

ل

أخبار محلية الأردن يشارك في أكبر مؤتمر عالمي لحماية السلاحف البحرية

صندوق الطاقة المتجددة

أخبار محلية تنويه مهم صادر من صندوق الطاقة المتجددة



 
 





الأكثر مشاهدة