بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

الوكيل الإخباري- بحث وفد من المعهد العالمي للنمو الأخضر مع مندوب نائب رئيس الجامعة الأردنية – رئيس فرع العقبة، الدكتور محمد المحارمة وعميد كلية العلوم الأساسية والبحرية الأستاذ الدكتور محمد الزبدة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم جهود التنمية المحلية ويعزز فرص التعليم والتدريب في إقليم جنوب الأردن.

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