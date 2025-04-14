بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

وبحث الوفد إمكانية دراسة متطلبات سوق العمل في المنطقة لخلق فرص تدريبية نوعية ضمن مشروع المعهد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني.
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