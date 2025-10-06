تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"

وأكد الخصاونة أن هذه الفعالية تمثل نموذجاً عملياً لربط الأنشطة الوطنية بالبرامج العلمية، ما يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني ويغرس روح الاعتزاز بالعلَم الأردني، مشدداً على أهمية التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي لإيجاد بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والتميز.
وشهدت الفعالية افتتاح المعرض العلمي السنوي للمدرسة، الذي عرضت فيه الطالبات مشاريع علمية مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس قدراتهن الإبداعية وتحول المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية تسهم في تنمية التفكير العلمي.
وتخللت الفعالية استضافة القبة الفلكية المتنقلة، التي أتاحت للطالبات والزوار فرصة فريدة لاستكشاف الفضاء والكواكب والنجوم عبر تجارب علمية مباشرة، ما عزز لديهم حب المعرفة والاستطلاع العلمي.
