تربية إربد تطلق فعالية "العلَم الأعلى"

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، فعالية "العلَم الأعلى" التي أقيمت في مدرسة كفر جايز الثانوية للبنات، حيث تم رفع العلم الأردني على أعلى سارية بارتفاع 25 متراً، بالتعاون مع بلدية كفر جايز والشرطة المجتمعية والمجتمع المحلي، في مشهدٍ وطني يجسد الفخر والانتماء والعزّة الوطنية.

وأكد الخصاونة أن هذه الفعالية تمثل نموذجاً عملياً لربط الأنشطة الوطنية بالبرامج العلمية، ما يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني ويغرس روح الاعتزاز بالعلَم الأردني، مشدداً على أهمية التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي لإيجاد بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والتميز.



وشهدت الفعالية افتتاح المعرض العلمي السنوي للمدرسة، الذي عرضت فيه الطالبات مشاريع علمية مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس قدراتهن الإبداعية وتحول المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية تسهم في تنمية التفكير العلمي.