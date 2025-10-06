مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان اللواء القضاة

ونقل العيسوي خلال التشييع تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القضاة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد ومسيرته الحافلة في خدمة الوطن، والقيادة الهاشمية.
وتدرج الفقيد في مواقع القيادة داخل سلاح الجو الملكي الأردني من قائد رف وسرب وجناح، وقائد لعدد من القواعد الجوية، كما تولى مهام آمر كلية الحسين الجوية، ومدير العمليات الجوية، ومساعدًا لرئيس أركان سلاح الجو للعمليات والتدريب والدفاع الجوي، ثم رئيسًا لأركان سلاح الجو الملكي الأردني (قائدًا للسلاح).
وبعد مسيرته العسكرية المشرّفة، واصل عطاؤه في العمل الدبلوماسي حين عُيّن سفيرًا للأردن في سلطنة عُمان،.
