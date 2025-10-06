رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وجرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالعمل القضائي المشترك بينهما، كما تم استعراض الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل في مديرية القضاء العسكري وإدامة كفاءته واحترافيته المؤسسية.
وأكد القاضي العبابنة على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مديرية القضاء العسكري في ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، مبيناً أهمية دعم المؤسسات القضائية بالإمكانات والتدريب والدورات القضائية والموارد اللازمة لتسهيل عملها وتحقيق العدالة الناجزة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القضائية ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة القضاء.
وفي ختام الزيارة، أشاد العميد القاضي شحالتوغ بجهود المجلس القضائي الأردني في دعم مسيرة العدالة وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً استمرار المديرية في تطوير العمل القضائي بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.
