جبريل مجحم الصقور مبارك

الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر الصقور بالتهنئة لابنهم سعادة النائب مجحم الصقور بمناسبة تخرج نجله جبريل مجحم الصقور من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في جمهورية بلغاريا بكالوريوس العلاقات الاقتصادية الدولية بامتياز وكلنا فخر بالغالي جبريل على هذا التفوق الذي نعتز به جميعًا، سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، ليكون مثالًا مشرفًا لأسرته ووطنه.

