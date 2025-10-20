بحث التعاون بين بلدية الرمثا و "البلجيكية للتنمية الدولية"

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، وفريق عمل الوكالة البلجيكية للتنمية الدولية، مخرجات وتوصيات الدراسة التقييمية لمستوى الخدمات البلدية وشمول اللاجئين فيها التي أجريت أخيرا.

وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة للأنشطة المقبلة، وورش عمل حوار السياسات، إلى جانب تطوير خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز دور البلدية ورفع كفاءة منتسبيها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق الشمول الخدماتي.



وقال أبو عبيد، إن هذا التعاون يهدف إلى تمكين البلدية من مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ضغط اللجوء على البنية التحتية والخدمات والموارد المحلية، مشيرا إلى أهمية مخرجات الدراسة في تحديد أولويات العمل المستقبلي بما يحقق العدالة في تقديم الخدمات لجميع السكان.