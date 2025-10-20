بحث التعاون بين بلدية الرمثا و "البلجيكية للتنمية الدولية"

وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة للأنشطة المقبلة، وورش عمل حوار السياسات، إلى جانب تطوير خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز دور البلدية ورفع كفاءة منتسبيها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع نطاق الشمول الخدماتي.
وقال أبو عبيد، إن هذا التعاون يهدف إلى تمكين البلدية من مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ضغط اللجوء على البنية التحتية والخدمات والموارد المحلية، مشيرا إلى أهمية مخرجات الدراسة في تحديد أولويات العمل المستقبلي بما يحقق العدالة في تقديم الخدمات لجميع السكان.
من جانبهم، أشاد فريق الوكالة البلجيكية بجهود بلدية الرمثا في إدارة الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم البلدية لتعزيز قدراتها المؤسسية وتحسين خدماتها الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
استراتيجية أردنية لتحويل ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي إلى سلوك مجتمعي دائم
-
ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس
-
رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة
-
وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الزعبي والحوارات
-
إضاءة الخزنة في البترا باللون الوردي
-
الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية
-
مركز إيداع الأوراق المالية في المركز الثالث بمؤشر النزاهة الوطني