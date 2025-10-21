الثلاثاء 2025-10-21 08:42 م
 

"الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها

الثلاثاء، 21-10-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق سلسلة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية في جميع أسواقها، اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى مساء يوم الأحد 2 تشرين الثاني المقبل، بنسب تتراوح من 7-45 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، عصام الجراح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، إضافة إلى مواد التنظيف والمواد المنزلية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.


ودعا الجراح الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "الفيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وأكد أن العروض والتخفيضات تأتي ضمن سياسية المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتحفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات، وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.


ولفت إلى أن وقت العروض والتخفيضات يأتي تزامناً مع صرف الرواتب حتى يستفيد المواطنون من الأسعار المخفضة والعروض الترويجية الكبيرة.


وبين أنه يمكن للمستهلكين طلب موادهم إلكترونيا من خلال خدمة التوصيل عبر تطبيق "أوفرات" المتوفر على أندرويد وIOS، في عمان، والزرقاء، وإربد، ومأدبا، والبلقاء، وبإمكان المستهلكين في العاصمة فقط الطلب من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
 
