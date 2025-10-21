الثلاثاء 2025-10-21 08:43 م
 

فانس: لن ننشر قوات أميركية على الأرض في غزة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 07:52 م

الوكيل الإخباري- أكّد نائب الرئيس الأميركي جاي جي فانس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال فانس إنه لا مهلة محدّدة حتى الآن من جانب واشنطن لحماس لتسليم سلاحها.


وأشار إلى أن تنفيذ خطة ترامب لغزة يسير بشكل أفضل من المتوقع.


وبيّن أن مركز القيادة في إسرائيل يراقب تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، معبرا عن تفاؤله الكبير بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.


وأشار إلى أن أماكن جثث بعض المحتجزين في غزة غير معروفة، مشددا على أنه إن لم تتعاون حماس فسوف يتم القضاء عليها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم

أخبار محلية اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم

ل

اقتصاد محلي "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها

ل

أخبار محلية وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة

ا

فلسطين فانس: لن ننشر قوات أميركية على الأرض في غزة

"هبوط قاسي" للذهب والفضة عالمياً بعد موجة صعود قياسية

أسواق ومال "هبوط قاسي" للذهب والفضة عالمياً بعد موجة صعود قياسية

ب

أخبار محلية الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025

وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي

أخبار محلية وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي



 
 





الأكثر مشاهدة