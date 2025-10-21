فانس: لن ننشر قوات أميركية على الأرض في غزة

وقال فانس إنه لا مهلة محدّدة حتى الآن من جانب واشنطن لحماس لتسليم سلاحها.
وأشار إلى أن تنفيذ خطة ترامب لغزة يسير بشكل أفضل من المتوقع.
وبيّن أن مركز القيادة في إسرائيل يراقب تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، معبرا عن تفاؤله الكبير بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.
وأشار إلى أن أماكن جثث بعض المحتجزين في غزة غير معروفة، مشددا على أنه إن لم تتعاون حماس فسوف يتم القضاء عليها.
