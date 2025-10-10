قتلى وأضرار مادية في زلزالين قبالة سواحل الفلبين

10:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749369 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أسفر زلزالان قويان قبالة سواحل جنوب الفلبين اليوم الجمعة، عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وألحقا أضرارًا بعدد من البلدات القريبة من مركز الزلزالين، وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قوية. اضافة اعلان





وقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 7.4 درجات، في المياه قبالة بلدة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، وأدى إلى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الهزة، لكن التحذيرات في الفلبين وإندونيسيا رُفعت لاحقًا.



ووقع زلزال ثان بقوة 6.8 درجات في المنطقة نفسها بعد سبع ساعات، مما أدى إلى إصدار تحذير جديد من احتمال وقوع تسونامي.



وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) من احتمال تكوّن أمواج تسونامي قد يتجاوز ارتفاعها مترًا فوق مستوى المد الطبيعي.



ونصح المعهد السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بجنوب الفلبين "بالإخلاء الفوري" إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخل البلاد.

