قتلى وأضرار مادية في زلزالين قبالة سواحل الفلبين

وقع الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 7.4 درجات، في المياه قبالة بلدة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، وأدى إلى إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الهزة، لكن التحذيرات في الفلبين وإندونيسيا رُفعت لاحقًا.
ووقع زلزال ثان بقوة 6.8 درجات في المنطقة نفسها بعد سبع ساعات، مما أدى إلى إصدار تحذير جديد من احتمال وقوع تسونامي.
وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) من احتمال تكوّن أمواج تسونامي قد يتجاوز ارتفاعها مترًا فوق مستوى المد الطبيعي.
ونصح المعهد السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية بجنوب الفلبين "بالإخلاء الفوري" إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخل البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول: الحكومة الأميركية بدأت بتسريح موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي
-
حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت
-
السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار
-
أول تعليق من البيت الأبيض بعد إعلان جائزة نوبل للسلام
-
غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم
-
الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل
-
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات
-
توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع