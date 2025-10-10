غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

وأشار غوتيريش في بيان هنأ فيه ماريا كورينا ماتشادو على حصولها على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 أنها و"على مدى عقود، كانت ماتشادو مدافعة عن الديمقراطية وصوتًا للوحدة في بلدها فنزويلا".
وِأشار غوتيريش إلى ما جاء في بيان لجنة نوبل التي ذكرت "أن أدوات الديمقراطية هي أدوات السلام".
