الجمعة 2025-10-10 09:25 م
 

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم
غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم
 
الجمعة، 10-10-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-  قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، إن جائزة نوبل تعد تحية لكافة الذين يعملون على حماية الحقوق المدنية والسياسية حول العالم، وتذكيرًا مؤثرًا بقدرة وروح الديمقراطية على الصمود.اضافة اعلان


وأشار غوتيريش في بيان هنأ فيه ماريا كورينا ماتشادو على حصولها على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 أنها و"على مدى عقود، كانت ماتشادو مدافعة عن الديمقراطية وصوتًا للوحدة في بلدها فنزويلا".

وِأشار غوتيريش إلى ما جاء في بيان لجنة نوبل التي ذكرت "أن أدوات الديمقراطية هي أدوات السلام".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

عربي ودولي غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم

الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

عربي ودولي الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل

36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

فلسطين 36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات

توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

عربي ودولي توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع

ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

عربي ودولي ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل

السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

عربي ودولي السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية



 
 





الأكثر مشاهدة