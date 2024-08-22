بحث مشكلة نقص المياه بمنطقة حرثا في إربد

وأكد طبيشات، خلال الاجتماع بحضور مدير مياه اللواء المهندس عدي الزعبي، أهمية متابعة شكاوى المواطنين، مشيرا إلى ضرورة تجاوز أية معيقات من شأنها التأثير على كميات المياه المخصصة وفقا لبرنامج التوزيع المعتمد.
وأكد أحقية المواطنين في انتظام برامج توزيع المياه التي يجري تنسيقها ومتابعتها مع شركة مياه اليرموك، لضمان الحد من شكاوى نقص المياه.
بدوره، عرض الزعبي، إجراءات وخطط شركة مياه اليرموك الهادفة إلى توفير كميات مناسبة لسد احتياجات سكان مختلف مناطق لواء بني كنانة، من خلال تشغيل مصادر مائية جديدة.
وبين أن منطقة حرثا التي تعاني من وجود شبكة مياه قديمة، ستكون مشمولة بمشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات مياه بني كنانة المقرر تنفيذه أواخر أيلول المقبل، وهو ما سينعكس على تحسين كميات المياه الواردة للمشتركين.
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