بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا الكبرى
الوكيل الإخباري-    بدأت بلدية مادبا الكبرى بإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سوق المواشي النموذجي الجديد، لحل مشكلة السوق الحالي الذي لا يصلح لهذه الغاية.

وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المرحلة الأولى ستنفذ بتمويل من موازنة مجلس محافظة مادبا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق البلدية بتكلفة 1.350 مليون دينار، مؤكدا أن العطاءات جاهزة للطرح.


وبين أن أعمال المرحلة الأولى ستقام على 20 دونما من أصل 50 دونما مخصصة للسوق بعد انتهاء مراحله الثانية والثالثة بكلفة إجمالية تصل إلى 7.5 مليون دينار، متوقعا أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى في منتصف العام المقبل ليصار مباشرة إلى نقل السوق إلى الموقع الجديد.


ويوفر سوق المواشي الجديد الذي يقع جنوب المدينة في مرحلته الأولى 3 هناجر، كل واحد منها يحتوي على 40 حظيرة للمواشي، إضافة لتوفير ساحة لصغار التجار و5 مذابح رئيسية بمساحة 150 م2 ومواقف للسيارات.


كما سيتم توفير شبكة طرق داخلية إضافة إلى طريق مدخل ومخرج وخدمات مرافق عامة متكاملة، علاوة على أعمال بنية تحتية متكاملة من ماء وكهرباء وصرف صحي ومياه أمطار.


ويذكر أن السوق الحالي عبارة عن قطعة أرض بجانب مكب النفايات ومقابل محطة التنقية ولا تتوفر فيه أي خدمات، ما جعله محل شكوى دائمة من التجار والمرتادين خاصة أن سوق مادبا من أكبر أسواق المملكة، نظرا لموقعه المتوسط.

 
 


