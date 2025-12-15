الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عمق العلاقات الأردنية الصينية، والحرص على تعزيز التعاون في مجالات عديدة، أبرزها الاقتصادية والاستثمارية.
وبالحديث عن المستجدات في الشرق الأوسط، أكد جلالة الملك ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أهمية إدامة التعاون بين الصين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في هذا المجال.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
