الإثنين 2025-12-15 05:31 م

الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية

الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الإثنين، 15-12-2025 04:29 م
الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.اضافة اعلان


وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عمق العلاقات الأردنية الصينية، والحرص على تعزيز التعاون في مجالات عديدة، أبرزها الاقتصادية والاستثمارية.

وبالحديث عن المستجدات في الشرق الأوسط، أكد جلالة الملك ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أهمية إدامة التعاون بين الصين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في هذا المجال.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا

أخبار محلية الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا

الأردن والصين يؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

أخبار محلية الأردن والصين يؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة رفع قيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الصفدي يؤكد دعم الأردن الكامل لدور الأونروا الإنساني في غزة

أخبار محلية الصفدي يؤكد دعم الأردن الكامل لدور الأونروا الإنساني في غزة

ل

شؤون برلمانية توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية

إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

فلسطين إخلاء 3 عائلات مقدسية من منازلها في سلوان

الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا

أخبار محلية الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش



 






الأكثر مشاهدة