الأحد 2025-11-09 11:03 ص
 

بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون من دول المجلس الدولي للزيتون

الزيتون
الزيت
 
الأحد، 09-11-2025 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ وزارة الزراعة، الأحد، باستقبال طلبات استيراد زيت الزيتون، في إطار الحرص على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظرا لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت فيالموسم الحالي.اضافة اعلان


وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الاستيراد لمدة 5 أيام، وفق ما أكدت في بيان صحفي، أوضحت فيه أنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.

وزير الزراعة صائب خريسات، قال الجمعة إنّ الموسم الحالي لثمار الزيتون شهد تراجعا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة، مما أثر على إنتاج الزيتون العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة رصدت كميات الثمار المنتجة لهذا العام وكميات زيت الزيتون المتوقع الحصول عليها، مرجحا أن إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ قرابة 17 إلى 18 ألف طن، في حين أن معدل استهلاك المملكة السنوي من زيت الزيتون يبلغ نحو 28 ألف طن، مما يعني وجود عجز قرابة 10 آلاف طن.
 
 
