بدء استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون من دول المجلس الدولي للزيتون

وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الاستيراد لمدة 5 أيام، وفق ما أكدت في بيان صحفي، أوضحت فيه أنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.
وزير الزراعة صائب خريسات، قال الجمعة إنّ الموسم الحالي لثمار الزيتون شهد تراجعا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة، مما أثر على إنتاج الزيتون العام الحالي.
وأضاف أن الوزارة رصدت كميات الثمار المنتجة لهذا العام وكميات زيت الزيتون المتوقع الحصول عليها، مرجحا أن إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ قرابة 17 إلى 18 ألف طن، في حين أن معدل استهلاك المملكة السنوي من زيت الزيتون يبلغ نحو 28 ألف طن، مما يعني وجود عجز قرابة 10 آلاف طن.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور مقابل 7453 خلال عام 2024 كاملا
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الخميس
-
طرح عطاء للإشراف على صيانة وتهيئة موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
-
الأردن يبحث المشاركة بمبادرة "إجراءات روما" بشأن المناخ والطاقة
-
تعطل مركبة داخل نفق صويلح
-
تنويه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي السيارات بالمملكة
-
الملك يبدأ جولة عمل آسيوية من اليابان
-
إجراء عمليات نوعية ومتقدمة لجراحة الغدد الصماء بالأردن