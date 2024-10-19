برعاية ملكية .. "الجيولوجيين" تعقد مؤتمرها الدولي الحادي عشر ومؤتمر جيولوجية الشرق الاوسط العاشر

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الوكيل الإخباري- تعقد نقابة الجيولوجيين تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر، ومؤتمر جيولوجية الشرق الاوسط العاشر خلال الفترة من 22-24 الشهر الجاري. اضافة اعلان





وقال نقيب الجيولوجيين الاردنيين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب خالد الشوابكة ان رعاية جلالة الملك للمؤتمر يعكس حرص جلالته على تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في مجال علوم الأرض والبيئة، ورؤيى جلالته لاهمية تطوير قطاع التعدين والصناعات التحولية ودورها في مجال دعم الاقتصاد الوطني، والتي جاءت الاستراتيجية الوطنية للتعدين لتعبر عن هذه الرؤيا الثاقبة.



واضاف أن تنظيم المؤتمر الدولي الحادي عشر لنقابة الجيولوجيين الأردنيين ومؤتمر جيولوجية شرق المتوسط العاشر تحت عنوان "إدارة الموارد الطبيعية والمياه والطاقة ومواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية" يتوافق ورؤية جلالة الملك في مجال الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين والطاقة والمياه والصناعات التحويلية ودور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.



وأشار أن النقابة تسعى من خلال هذا المؤتمر الى اعادة الزخم لقطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به ورفع سويتها لرفد هذا القطاع بقيمة مضافة لغايات جذب الاستثمار لقطاع التعدين الاردني وابراز الثروات الطبيعية والفرص المتاحة في هذا القطاع حيث صنف قطاع التعدين في الاردن ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي والذي يهدف لجعل الاردن مركزاً للصناعات التحويلية في المنطقة من خلال رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المميزة وذات القيمة العالية بالاضافة الى القطاعات الاخرى.



وبين الشوابكة ان المؤتمر سوف يناقش على مدار ثلاثة ايام مجموعة من المحاور الهامة موزعة على 9 جلسات حوارية متخصصة بالاضافة الى 120 بحثا متخصصا حول معظم القضايا الوطنية المختلفة، وموضوعات متعددة تتعلق بمختلف تخصصات الجيولوجيا والبيئة.



وسيشارك في المؤتمر 220 باحثا من 25 دولة يمثلون نخبة العلماء والباحثين، ووفود الرسمية من وزراء ومسؤولين من الاردن والدول العربية والاجنبية ويشارك في المؤتمر حوالي 240 عالم وباحث من مختلف الجامعات الأردنية والمنظمات ومراكز البحوث المحلية والدولية ومن القطاعين العام والخاص



وسيتطرق المؤتمر الى إدارة الكوارث الطبيعية، حيث سيشارك في هذه الجلسة كل المركز الوطني للامن وادارة الازمات والدفاع المدني وادارة الكوارث الطبيعية من تركيا والمعهد العالي للزلالزل وادارة الكوارث في سوريا ومن العراق والسعودية بالاضافة الى الباحثين والعلماء من المانيا وفرنسا حيث سيتم مناقشة كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، وتقديم استراتيجيات لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وبغياب مرصد الزلازل الاردني .



كما سيناقش المؤتمر موضوع النفط والغاز في الأردن والعالم العربي من خلال نخبة من الباحثين والعاملين في قطاع النفط من الاردن والوطن العربي، وبمشاركة وزير النفط العراقي الاسبق وبعض الشركات النفطية من دول الخليج العربي بالاضافة لشركة البترول الوطنية.



وفي محور موارد المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستنزاف والحصاد المائي واستراتيجية وزارة المياه في ادارة هذا الملف، سيتم مناقشة قضايا إدارة موارد المياه في الأردن، والتحديات المتعلقة بها، وحلول الابتكار في هذا المجال وسيتحدث في هذه الجلسة امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ونخبة من الباحثين المحلين والعرب.



التغير المناخي واثره على الاردن والمنطقة العربية. كما سيتم استعراض تأثيرات التغير المناخي على البيئة، والجفاف والتصحر وكيفية التكيف والتخفيف من آثاره من خلال البحث والتطوير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال .

وسيتم التطرق إلى النشاط الزلزالي وتقييم المخاطر المرتبطة به حيث سيتحدث الدكتور يان كلنقر من المانيا عن التاريخ الزلزالي لصدع البحر الميت بالاضافة الى الدكتور عبدالله العمري من جامعة الملك عبدالله بن سعود يستعرض زلزالية شرق المتوسط بالاضافة الى الباحثين المحليين.



وحول واقع واهمية التعليم الجيولوجي في الأردن، ستتم مناقشة تطوير برامج التعليم والتدريب في مجال الجيولوجيا، ورفع مستوى الوعي الأكاديمي والتقني في هذا المجال.حيث سيشارك في هذه الجلسات المركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم وعدد من المشرفين لمادة علوم الارض والبيئة في الوزارة وكذلك الاطلاع على تجربة الاشقاء في الجزائر في هذا المجال، والخطط الدراسية لاقسام الجيولوجيا في الجامعات الاردنية وآلية تطويرها وبحضور نخبة من الاساتذة في الجامعات الاردنية وهيئة اعتماد الجامعات الاردنية.



وفيما يتعلق بالسياحة والمحميات الجيولوجية والتراث سيتم تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المحميات الجيولوجية في تعزيز السياحة المستدامة وحماية المواقع الطبيعية.



وسيتطرق المؤتمر لدور الغاز المحلي في منطقة الريشة في تطوير الصناعات التحويلية المزمع اقامتها في المنطقة ، حيث ستدار هذه الجلسة من قبل شركة البترول الوطنية ممثلة برئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة ووزير الاستثمار الاسبق .



ولأهمية قطاع التعدين والمعيقات التي يواجهها هذا القطاع : فقد تم تخصيص عدة جلسات حوارية بالاضافة الى بعض المحاضرين من القطاع الخاص والعام لتسليط الضوء على اهمية هذا القطاع ودوره الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة في هذا المجال الا ان هذا القطاع يعاني الكثير من العقبات والتحديات ، حيث ستشارك هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذه الجلسة المهمة بالاضافة الى نقيب الجيولوجيين الاردنيين والقطاع الخاص وبغياب وزارة الطاقة والثروة المعدنية .



وسيتناول المؤتمر واقع السدود في الاردن والحصاد المائي :حيث سيتحدث في هذه الجلسة امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة ورئيس اللجنة الوطنية للسدود بالاضافة الى الباحثين المحليين والعرب.



وسيناقش اهمية مشروع تحلية مياه البحر والناقل الوطني وسيتحدث في هذه الجلسة معالي وزير المياه الاسبق الدكتور حازم الناصر بالاضافة الى المعنيين في هذا المشروع، والمياه العلاجية والاستشفائية بالاردن.



وسيشارك في المؤتمر مركز ادارة الكوارث الطبيعية في تركيا للحديث عن التجربة التركية في ادارة الازمة خلال الزلزال الاخير الذي ضرب تركيا مؤخرا والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للحديث عن خطط وجاهزية المركز لادارة الكوارث الطبيعية في حال وقوعها لا سمح الله والدفاع المدني وآلية التعامل مع الكوارث الطبيعية .