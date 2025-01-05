بلدية إربد تزيل 8 لوحات إعلانية مخالفة

وقال رئيس قسم رخص المهن بالبلدية، أشرف السعدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حملة الإزالات انطلقت يوم الجمعة الماضي، وستستمر كل يوم جمعة حتى الانتهاء من إزالة جميع اللوحات المخالفة.
وبين أن جميع اللوحات الاستثمارية التي أزيلت من قبل البلدية في المرحلة الأولى، وعددها 8 لوحات، كانت ضمن شارعي بغداد وعمر المختار، وجميعها غير مرخصة، موضحا أن وجودها يشكل خطرا على السلامة العامة، نظرا لأن تركيبها تم دون إشراف هندسي مختص، كما أن أصحابها لم يتقدموا بطلبات لتصويب أوضاعهم القانونية.
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