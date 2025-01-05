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بلدية إربد تزيل 8 لوحات إعلانية مخالفة

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الأحد، 05-01-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية إربد الكبرى إزالة جميع اللوحات السطحية الإعلانية غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلامة العامة.

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وقال رئيس قسم رخص المهن بالبلدية، أشرف السعدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حملة الإزالات انطلقت يوم الجمعة الماضي، وستستمر كل يوم جمعة حتى الانتهاء من إزالة جميع اللوحات المخالفة.
وبين أن جميع اللوحات الاستثمارية التي أزيلت من قبل البلدية في المرحلة الأولى، وعددها 8 لوحات، كانت ضمن شارعي بغداد وعمر المختار، وجميعها غير مرخصة، موضحا أن وجودها يشكل خطرا على السلامة العامة، نظرا لأن تركيبها تم دون إشراف هندسي مختص، كما أن أصحابها لم يتقدموا بطلبات لتصويب أوضاعهم القانونية.

 
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