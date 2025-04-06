بلدية الجيزة: إنجاز 80 % من مشروع إعادة تأهيل طرق رئيسية في اللواء

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الجيزة عن إنجاز 80 بالمئة من أعمال مشروع إعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسية في مناطق منجا، وجُلول، وأم قصير، وأم الوليد، وأرينبة الغربية، وفقًا لرئيس البلدية، قدر الفايز.

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وقال الفايز، في بيان صادر عن البلدية، إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة البدء بأعمال التعبيد على شارعي اللبن ونتل، ضمن الشوارع الرئيسية.