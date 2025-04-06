بلدية الجيزة: إنجاز 80 % من مشروع إعادة تأهيل طرق رئيسية في اللواء

وقال الفايز، في بيان صادر عن البلدية، إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة البدء بأعمال التعبيد على شارعي اللبن ونتل، ضمن الشوارع الرئيسية.
وأكد أن البلدية ستبدأ قريبًا بالمرحلة الثانية، التي تضم الشوارع الفرعية لجميع القرى والمناطق بلا استثناء، ما سيسهم في تجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين في اللواء.
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