بلدية السلط الكبرى تباشر توسعة شوارع بديلة لمدخل المدينة الرئيسي

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية السلط الكبرى بتنفيذ أعمال توسعة وتعبيد شوارع بديلة لشارع السرو عند مدخل مدينة السلط، من إشارة عين الباشا إلى شارع قسم ترخيص المركبات/ السلط، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع السرو.





وجاء هذا الإجراء كحل بديل خلال أعمال الصيانة الجارية على شارع السرو، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا للمدينة، حيث سيتم زيادة السعة التنظيمية للشوارع البديلة، والتي تبدأ سعتها التنظيمية من 16 مترًا إلى 20 مترًا، لخدمة حركة السير من إشارة عين الباشا باتجاه قسم ترخيص المركبات وبالعكس.



وأكد رئيس لجنة البلدية، علي البطاينة، أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع حرص البلدية على الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان سلاسة الحركة المرورية عند المدخل الحيوي للمدينة، مشيرًا إلى أن القرار اتُّخذ بعد إجراء كشف ميداني دقيق للتأكد من السعة التنظيمية للشوارع في المنطقة ومدى ملاءمتها للتوسعة.



ومن المقرر أن تنتهي أعمال التوسعة والتعبيد مع بداية الشهر المقبل، حيث يجري تنفيذ المشروع بكلفة تقديرية تبلغ 180 ألف دينار، فيما تتواصل أعمال الصيانة على شارع السرو الرئيسي.