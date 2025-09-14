الحموري يقدّم محاضرة حول استراتيجيات الرعاية الصحية في السلم والحرب

09:52 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري: "إن الخدمات الطبية الملكية الأردنية تسعى، ومن خلال رسالتها وبتوجيه من القيادة الهاشمية وبمتابعة حثيثة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى تقديم الإسناد الطبي للقوات المسلحة ومعالجة ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعائلاتهم، وتقديم رعاية صحية متميزة عادلة بكلفة معقولة وآمنة ذات جودة عالية لجميع متلقي الخدمة، من خلال الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، مع الالتزام بالتطوير والتحسين المستمر والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف المساهمة الفعالة في رفع مستوى الرعاية الصحية في الأردن". اضافة اعلان





جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية للدارسين في دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30، والتي تضم عدداً من الدارسين العرب والأجانب، بعنوان "استراتيجيات الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الصحية في السلم والحرب"، بحضور آمر الكلية وهيئة التوجيه.



وبين الحموري أن الخدمات الطبية تقدم الخدمة العلاجية لحوالي 38% من سكان المملكة، وتحتل مكانة بارزة بين وحدات القوات المسلحة الأردنية وبين قطاعات النظام الصحي الأردني، من خلال تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، إضافة إلى المتقاعدين وذويهم، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية التي يحتاجونها في كافة الظروف والأوقات.



وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية على الدور الوقائي والطبي العلاجي الذي تقوم به الخدمات الطبية الملكية، حيث تلعب دوراً كبيراً في الكوارث والظروف غير الطبيعية، فلديها خطة كوارث بكافة كوادرها وتجهيزاتها ومنشآتها، وتعتبر جزءاً من خطة الكوارث الوطنية، كما أنها الجهة المعتمدة في المطارات المدنية لغايات الاعتماد والترخيص السنوي المتعلق بخطة الكوارث.



وأوضح الحموري أن الخدمات الطبية الملكية تنفرد بتقديم خدمات الإسعاف الطبي الجوي باستخدام الطائرات العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث يتم تجهيز هذه الطائرات بأطقم طبية مدربة ومؤهلة، وبجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بواجب الإخلاء الجوي، إضافة إلى معالجة الحالات الطبية المعقدة والمحولة من القطاعات الصحية الأخرى، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية في المستشفيات العسكرية لكافة المواطنين والمقيمين في بعض المحافظات التي لا يوجد فيها مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.



وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله الحموري على أسئلة واستفسارات الدارسين.