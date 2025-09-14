أنشطة مجتمعية وتنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت عدد من الدوائر الحكومية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الأحد، في مختلف المحافظات، مجموعة من الأنشطة التنموية والمجتمعية، التي ركزت على تعزيز القيم الدينية والتطوعية.

وفي إربد، نظمت مديريتا أوقاف إربد الأولى والثانية احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، وبمشاركة واسعة من الأئمة والوعاظ والمؤذنين والواعظات ولجان رعاية المساجد وأبناء المجتمع المحلي.



وأكد مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ فراس أبو خيط، خلال الحفل، أن ذكرى المولد النبوي تمثل محطة إيمانية تتجدد فيها معاني الرحمة والهداية التي جاء بها الرسول محمد علية الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن السيرة النبوية تشكل منهجا متكاملا لتعزيز قيم الأخلاق والتسامح والمحبة في المجتمع.



من جانبه، أوضح عميد كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، أن ميلاد الرسول شكل نقطة تحول في مسار الإنسانية، مؤكدا أن السيرة النبوية تمثل إطارا شاملا للحياة الفردية والمجتمعية، وليس مجرد مناسبة دينية.



وفي الكرك، نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي جلسة حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، في قاعة مقامات الصحابة في المزار الجنوبي.



وأكد مدير أوقاف الكرك الدكتور حمدو المعايطة، أن العمل التطوعي يعد أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتعزيز روح الانتماء، مشيرا إلى أن الجائزة تشكل مظلة وطنية لدعم المبادرات المجتمعية وتحفيز الشباب على الإبداع والعمل المنتج.



وقال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، أن الجائزة تمثل فرصة ثمينة للأئمة والوعاظ والشباب على حد سواء لتوظيف طاقاتهم ضمن أطر مؤسسية ذات أثر مستدام.



وقدم ضابط الارتباط في وزارة الأوقاف محمد عفان، عرضا تفصيليا حول آلية التسجيل وخطوات التقديم للجائزة، بمشاركة فريق فني مختص من الوزارة.



من جهة أخرى، بحث رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله النعيمات خلال اجتماع، بحضور المدير التنفيذي الدكتور فهد الخرشة، خطة الطوارئ لفصل الشتاء والاستعدادات اللازمة لضمان الجاهزية.



وأكد النعيمات، أهمية أن تقوم كل منطقة بإعداد برنامج عمل خاص يتناسب مع طبيعتها وتضاريسها، إلى جانب تجهيز الآليات، وإجراء الصيانة الدورية لمجاري السيول وقنوات تصريف مياه الأمطار.



وعقدت وحدة تكافؤ الفرص في بلدية الهاشمية الجديدة، بالشراكة مع جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومنظمة بلان إنترناشونال، ورشة تدريبية بعنوان "تطوير خطة مشروع"، بهدف تمكين الشباب في مجال ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع.



وتناولت الورشة تدريب المشاركين على بناء خطط شاملة للمشاريع الريادية، إلى جانب فتح آفاق جديدة في عالم الأعمال وتطوير المهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة.



ونظمت جمعية الفكر والقلم الثقافية جلسة بعنوان "قضايا مجتمعية"، بالتعاون مع مديرية ثقافة المفرق وبلدية المفرق ضمن برنامج تمكين المشاريع الثقافية المدعوم من وزارة الثقافة.



وخلال الجلسة قدمت الدكتورة عالية أخو رشيدة مداخلة بعنوان "مخاطر الهاتف المحمول و وسائل التواصل الاجتماعي" تناولت فيها الآثار السلبية للإفراط من استخدام الهواتف الذكية في جميع الفئات العمرية من الكبار و الصغار، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية و التحصيل الدراسي و الصحة النفسية.



وقدمت الدكتورة صباح السرحان مداخلة بعنوان " الحوادث المرورية، الأسباب و الحلول" استعرضت خلالها أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث على الطرق مشددة على أهمية التوعية المرورية، وضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة السلامة العامة.



وأكد مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة دور وزارة الثقافة في دعم البرامج الهادفة والتوعوية التي من شأنها تعزيز المواطنة الصالحة والمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والنهوض بالمجتمع.



إلى ذلك، ناقشت رئيسة لجنة بلدية رحاب لينا الزعبي مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل الاتفاق على تشغيل مصنع الخياطة "الهنجر الصناعي" بموجب اتفاقية عمل مع المؤسسة .



وقالت البلدية في بيان إن الاتفاقية تاتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لأبناء المجتمع المحلي، وبموجب الاتفاقية ستتولى المؤسسة إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من أبناء القضاء، وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في مجال الخياطة، فيما تعمل البلدية على تهيئة الموقع وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استدامة المشروع بإشراف وزارة العمل.



وفي لواء بني كنانة، نفذت مديرية الزراعة دورة تدريبية حول متطلبات تربية السمك في البرك الزراعية، تحدثت خلالها المهندسة سامية عبابنة، وحسين عناقرة حول كيفية متابعة احتياجات تربية السمك للحصول على أسماك قابلة للتسويق.



وتم خلال الدورة توضيح كيفية إدارة محصول الرمان والاستفادة من مياه الاستزراع السمكي عن طريق إعادة التدوير، والاحتياجات المادية لمحصول الرمان والتسميد الورقي، إضافة إلى الطريقة المثلى لتحضير محلول الرش للمحصول.



وفي معان، باشرت البلدية من خلال كوادرها في مديرية الحدائق والمتنزهات، تنفيذ أعمال التشجير والتخضير عبر زراعة أشجار الزينة على جنبات الطرق والمداخل الرئيسية للمدينة، بهدف تعزيز الرقعة الخضراء والعناية بالبيئة الحضرية، مع التركيز على إبراز العناصر البصرية والجمالية لشوارع المدينة ومحيطها.



وفي المفرق، نظمت نقابة المهندسين اجتماعاً مع رؤساء اللجان البلدية والمدراء التنفيذيين ومدراء التنظيم في بلديات المحافظة لتطوير العمل الهندسي فيها.



وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالدراسات الإنشائية والمخططات الهندسية، وسبل تطوير العمل الهندسي في البلديات، إلى جانب التحديات والمشاكل التي تواجه مهندسي البلديات في الميدان.



وأكد رئيس مجلس الفرع المهندس مجدي العموش، حرص النقابة على تعزيز التعاون مع البلديات وتقديم الدعم اللازم لتطوير الأداء الهندسي فيها، مشيرا إلى تنظيم دورة مجانية لمهندسي البلديات، تهدف إلى رفع كفاءتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة بما يواكب المستجدات الهندسية.



وبين نائب محافظ المفرق احمد الزهير، أهمية التعاونية والتشاركية بين المحافظة والنقابة والبلديات، مشيداً بعقد مثل هذه الاجتماعات التي تسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لخدمة العمل الهندسي والمجتمع المحلي.



وقدّم مدير التنظيم في بلدية المفرق الكبرى المهندس صهيب الحراحشة، مداخلة استعرض خلالها آلية الترخيص المعمول بها في البلدية، موضحا أهم الإجراءات المتبعة ودور البلدية في تنظيم العمل الهندسي وضبط جودة المشاريع كما قدّم مسؤول الفرع فرج المشاقبة شرحاً توضيحياً حول آلية عمل التدقيق الإلكتروني ومخرجات المخططات الهندسية، مبيناً أهميتهما في تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة في العمل الهندسي.



ونظم منتدى صما الثقافي في مدرسة عثمان بن عفان الأساسية بالتعاون مع مركز دفاع مدني لواء الطيبة محاضرة عن الإسعافات الأولية وقواعد السلامة العامة.



وتضمنت المحاضرة التي قدمها الملازم طارق الجداية تدريبات نظرية وعملية للطلبة على كيفية التعامل مع الاصابات وطرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بضربات الشمس والاختناق والإغماء والنزيف والكدمات والكسور والجروح وغيرها من الحالات.