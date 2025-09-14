تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم

أما في الأيام غير المذكورة بالجدول، فسوف يكون العمل كالمعتاد من الساعة 08:00 صباحًا ولغاية 14:30 ظهرًا.
وتهيب الإدارة بالإخوة المسافرين ضرورة متابعة صفحتنا الرسمية على فيسبوك بشكل مستمر للاطّلاع على أي تحديثات جديدة.
للاستفسار، يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:
0096264295616
0096264295617
0096253581030

