تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم

الأحد، 14-09-2025 10:11 م
الوكيل الإخباري-   تعلن إدارة جسر الملك حسين عن تعديل ساعات العمل للمسافرين المغادرين والقادمين خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2025، وذلك وفقًا للجدول أدناه .اضافة اعلان



Image1_920251422942511326704.jpg

أما في الأيام غير المذكورة بالجدول، فسوف يكون العمل كالمعتاد من الساعة 08:00 صباحًا ولغاية 14:30 ظهرًا.

 وتهيب الإدارة بالإخوة المسافرين ضرورة متابعة صفحتنا الرسمية على فيسبوك بشكل مستمر للاطّلاع على أي تحديثات جديدة.

للاستفسار، يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:
0096264295616
0096264295617
0096253581030
 
 
