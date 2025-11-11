الثلاثاء 2025-11-11 11:59 ص
 

بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

عجلون
 
الثلاثاء، 11-11-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   أزالت بلدية عجلون الكبرى، الثلاثاء، 7 بسطات ومعرّشات عشوائية كانت تقع على المدخل الرئيسي لقلعة عجلون التاريخية، في خطوة تهدف إلى القضاء على التشويه البصري الذي تسببه هذه التجمعات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه قلعة عجلون، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، إقبالاً كبيرًا، حيث استقبلت منذ بداية العام الحالي أكثر من 372 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

 
 
