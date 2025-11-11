بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

الوكيل الإخباري- أزالت بلدية عجلون الكبرى، الثلاثاء، 7 بسطات ومعرّشات عشوائية كانت تقع على المدخل الرئيسي لقلعة عجلون التاريخية، في خطوة تهدف إلى القضاء على التشويه البصري الذي تسببه هذه التجمعات.

