بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه قلعة عجلون، التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، إقبالاً كبيرًا، حيث استقبلت منذ بداية العام الحالي أكثر من 372 ألف زائر من مختلف الجنسيات.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار
-
التعليم العالي: إطلاق بوابة للطلبة الأردنيين المبتعثين ومخصصاتهم السنوية
-
موقع الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة العامة
-
وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026
-
سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات
-
أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي
-
الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير
-
توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر