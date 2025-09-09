بلدية معان تطرح عطاء لتعبيد وفتح شوارع جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية معان الكبرى عن طرح عطاء لفتح وإنشاء وتعبيد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، بتمويل من موازنة مجلس محافظة معان لعام 2025.

ودعت البلدية المقاولين المصنفين لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان فئة رابعة أو خامسة اختصاص إنشاء وصيانة الطرق، إلى الاطلاع على وثائق العطاء والمشاركة فيه.



وبحسب إعلان العطاء، فإن آخر موعد لبيع النسخ 17 أيلول الحالي الساعة 2:30 ظهرا، على أن يكون آخر موعد لإيداع العروض في صندوق عطاءات البلدية يوم الأول من تشرين الأول المقبل عند الساعة 12:00 ظهرا.



وأكدت البلدية أن اختيار الشوارع المستهدفة جاء وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية التي حددتها دراسة ميدانية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز سهولة الحركة والتنقل داخل المدينة.



وأشارت إلى أن العديد من شوارع معان تعاني من التآكل والتضرر بفعل الزمن وكثرة الاستخدام، ما يستدعي صيانتها وتأهيلها، إضافة إلى الحاجة إلى فتح شوارع جديدة لخدمة المناطق السكنية الناشئة نتيجة التوسع العمراني.