ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء بلغاريا وكوسوفو ووفد مملكة البحرين

وأكد سمو ولي العهد، لدى لقائه الرئيس البلغاري، متانة علاقات الصداقة بين الأردن وبلغاريا، لافتا إلى أهمية البناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد سموه بجهود بلغاريا؛ لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين.
وبحث لقاء سمو ولي العهد برئيسة كوسوفو سبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع في ظل الوضع الإنساني الحرج.
والتقى سموه، بسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.
وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات.
