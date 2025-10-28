ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء بلغاريا وكوسوفو ووفد مملكة البحرين

الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وأكد سمو ولي العهد، لدى لقائه الرئيس البلغاري، متانة علاقات الصداقة بين الأردن وبلغاريا، لافتا إلى أهمية البناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بجهود بلغاريا؛ لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين.



وبحث لقاء سمو ولي العهد برئيسة كوسوفو سبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.



وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع في ظل الوضع الإنساني الحرج.



والتقى سموه، بسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.