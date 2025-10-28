الثلاثاء 2025-10-28 10:18 م
 

ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء بلغاريا وكوسوفو ووفد مملكة البحرين

ل
جانب من اللقاءات
 
الثلاثاء، 28-10-2025 10:05 م

الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع الرئيس البلغاري رومن راديف ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

اضافة اعلان


وأكد سمو ولي العهد، لدى لقائه الرئيس البلغاري، متانة علاقات الصداقة بين الأردن وبلغاريا، لافتا إلى أهمية البناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد سموه بجهود بلغاريا؛ لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين.

وبحث لقاء سمو ولي العهد برئيسة كوسوفو سبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.


وأكد سموه ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع في ظل الوضع الإنساني الحرج.

والتقى سموه، بسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.


وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فلسطين شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة

ا

أخبار محلية الرئيس العراقي يغادر الأردن

ل

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء بلغاريا وكوسوفو ووفد مملكة البحرين

ل

أخبار محلية إربد: ضبط صهريج مياه عادمة يفرغ حمولته بطريقة مخالفة

ا

فلسطين الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة

ا

فلسطين كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"

ا

أخبار محلية الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع

ل

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع شركاء مشروع قيفت سبل تطوير التدريب المهني في القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة