الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية الفريق أول مايكل كلاسون، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجة التي تجمع الجيشين الصديقين، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها السويدية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



من جانبه، أكد الفريق أول كلاسون على ضرورة تطوير آفاق التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة الأردنية، وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات التي تهم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



كما التقى اللواء الركن الحنيطي في قيادة الجيش السويدي اليوم الثلاثاء رئيس هيئة أركان الدفاع الفريق كارل يوهان ادستروم.