الثلاثاء 2025-10-28 10:17 م
 

الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع

ا
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 28-10-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية الفريق أول مايكل كلاسون، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وبين اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجة التي تجمع الجيشين الصديقين، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون العسكري القائم بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها السويدية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


من جانبه، أكد الفريق أول كلاسون على ضرورة تطوير آفاق التعاون العسكري المشترك مع القوات المسلحة الأردنية، وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات التي تهم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


كما التقى اللواء الركن الحنيطي في قيادة الجيش السويدي اليوم الثلاثاء رئيس هيئة أركان الدفاع الفريق كارل يوهان ادستروم.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الفريق ادستروم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة السويدية والملحق الدفاعي السويدي غير المقيم أوجه التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التدريبية والعملياتية واللوجستية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الدفاع والأمن.

 
 
