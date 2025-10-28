بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.
