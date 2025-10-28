الثلاثاء 2025-10-28 11:53 م
 

بيان حكومي حول تطورات الأحداث في السودان

الثلاثاء، 28-10-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة واستنكارها للانتهاكات بحق المدنيين والتصعيد الخطير الذي يعيق جهود التوصل لحل للأزمة السودانية، مشدّدة على ضرورة ضبط النفس ووقف إطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حلّ الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.
 
 
