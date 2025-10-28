الثلاثاء 2025-10-28 10:17 م
 

الرئيس العراقي يغادر الأردن

ا
جانب من مغادرة الرئيس العراقي
 
الثلاثاء، 28-10-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري- غادر الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد عمان، اليوم الثلاثاء، بعد اختتام زيارة للمملكة التقى خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان في وداع الرئيس العراقي لدى مغادرته مطار ماركا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير العراق لدى الأردن عمر البرزنجي.

 
 
