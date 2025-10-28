الرئيس العراقي يغادر الأردن

الوكيل الإخباري- غادر الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد عمان، اليوم الثلاثاء، بعد اختتام زيارة للمملكة التقى خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.

