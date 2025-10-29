ارتفاع أسعار النفط عالميا

06:36 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط صباح الأربعاء، بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، حيث أشارت مصادر بالسوق إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية، في حين حدت مخاوف المستثمرين بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والزيادة المحتملة في إنتاج أوبك+ من المكاسب.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.31% لتسجل 64.60 دولار للبرميل في الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 60.33 دولار.



وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي.



وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 6.35 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 4.36 مليون برميل.



وقالت شركة هايتونغ للأوراق المالية في مذكرة إن السحوبات الأكبر من المتوقع أدت إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير خلال جلسة التداول الأخيرة.



وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ حزيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.



ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9%، أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.