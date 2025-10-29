الأربعاء 2025-10-29 07:37 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء الموافق 29 تشرين الأول 2025، في عدد من المناطق بمحافظات الأغوار الجنوبية والكرك والعقبة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتحسين على الشبكات.اضافة اعلان


في الأغوار الجنوبية (مغذي المزرعة)
سيتم فصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً، عن مناطق غور المزرعة وغور الذراع، وذلك لغايات قص الأشجار على شبكة المغذي وإجراء أعمال صيانة.

في الكرك (مغذي دمنة والياروت)
سيتم فصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، عن مناطق مركز صحي الياروت، مركز صحي دمنة، أجزاء من القصر، الياروت، ودمنة، بسبب صيانة روتينية على الخط ونقل عمود متوسط تابع لوزارة الأشغال العامة.

في العقبة
سيُفصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 ظهراً، عن منطقة التاسعة (أهالي)، بالقرب من مدرسة التاسعة الأساسية المختلطة، بهدف رفع قدرة محطة التحويل التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.

 
 
