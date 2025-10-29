فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

في الأغوار الجنوبية (مغذي المزرعة)
سيتم فصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً، عن مناطق غور المزرعة وغور الذراع، وذلك لغايات قص الأشجار على شبكة المغذي وإجراء أعمال صيانة.
في الكرك (مغذي دمنة والياروت)
سيتم فصل التيار من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، عن مناطق مركز صحي الياروت، مركز صحي دمنة، أجزاء من القصر، الياروت، ودمنة، بسبب صيانة روتينية على الخط ونقل عمود متوسط تابع لوزارة الأشغال العامة.
في العقبة
سيُفصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 ظهراً، عن منطقة التاسعة (أهالي)، بالقرب من مدرسة التاسعة الأساسية المختلطة، بهدف رفع قدرة محطة التحويل التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.
