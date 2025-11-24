الثلاثاء 2025-11-25 03:03 ص
 

"المستقلة للانتخاب" تُنفذ جلسات تفاعلية لطلبة المدارس في جرش

ل
جانب من الجلسات
 
الإثنين، 24-11-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب يوما للتفاعل الرقمي في محافظة جرش، بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية سياسيا وانتخابيا.

اضافة اعلان


وشارك في الجلسات، التي جرى تنفيذها اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم - مديرية تربية جرش، 200 طالبة من جميع المدارس الثانوية (إناث) في جرش.


واشتملت الجلسات على سيناريوهات وأسئلة تفاعلية وألعاب رقمية أعدتها الهيئة، بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية حول دور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، والانتخابات التي تديرها ودورها في ملف الأحزاب، واستقلالية الهيئة، وضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، إلى جانب آليات إشراك الشباب في الانتخابات وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.


وأكدت الهيئة، أنه سيتم تنفيذ الجلسات التفاعلية في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة، الذين يعتبروا ضمن فئة الناخبين الجدد في الانتخابات القادمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة