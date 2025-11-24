"المستقلة للانتخاب" تُنفذ جلسات تفاعلية لطلبة المدارس في جرش

الوكيل الإخباري- نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب يوما للتفاعل الرقمي في محافظة جرش، بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية سياسيا وانتخابيا.

وشارك في الجلسات، التي جرى تنفيذها اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم - مديرية تربية جرش، 200 طالبة من جميع المدارس الثانوية (إناث) في جرش.



واشتملت الجلسات على سيناريوهات وأسئلة تفاعلية وألعاب رقمية أعدتها الهيئة، بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية حول دور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، والانتخابات التي تديرها ودورها في ملف الأحزاب، واستقلالية الهيئة، وضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، إلى جانب آليات إشراك الشباب في الانتخابات وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.