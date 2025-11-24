"المستقلة للانتخاب" تُنفذ جلسات تفاعلية لطلبة المدارس في جرش

وشارك في الجلسات، التي جرى تنفيذها اليوم الاثنين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم - مديرية تربية جرش، 200 طالبة من جميع المدارس الثانوية (إناث) في جرش.
واشتملت الجلسات على سيناريوهات وأسئلة تفاعلية وألعاب رقمية أعدتها الهيئة، بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية حول دور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، والانتخابات التي تديرها ودورها في ملف الأحزاب، واستقلالية الهيئة، وضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، إلى جانب آليات إشراك الشباب في الانتخابات وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأكدت الهيئة، أنه سيتم تنفيذ الجلسات التفاعلية في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة، الذين يعتبروا ضمن فئة الناخبين الجدد في الانتخابات القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
بلديات المملكة ترفع جاهزيتها استعداداً للظروف الجوية القادمة
-
وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية
-
الزراعة تدعو العارضين بمهرجان الزيتون لحضور القرعة
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" وجامعة اليرموك
-
حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة