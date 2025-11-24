الصحة تنفي وجود أي وباء في الطفيلة.. وفاة واحدة بسحايا بكتيرية غير وبائية

وأضاف الرفوع لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه تم تشكيل فريق رصد فور التبليغ عن الحالة، حيث جرى أخذ العينات وحصر أعداد المخالطين. وتبيّن لاحقاً أن الحالة مصابة بسحايا بكتيرية غير وبائية، وتم التعامل مع 46 مخالطاً من الأقارب والفريق الطبي والأصدقاء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.
وأشار إلى أن أحد المخالطين ظهرت عليه أعراض ارتفاع الحرارة والتقيؤ، وتبيّن بعد الفحوصات أنها إنفلونزا موسمية ولا علاقة لها بالسحايا، كما ظهرت أعراض على شخص آخر وتبيّن أنها غير مرتبطة بالمرض وهي فقط انفلونزا موسمية.
وأكد الرفوع أنه لا يوجد أي وباء منتشر في الطفيلة، والحالة كانت واحدة فقط رحمها الله ولا تشكل أي مؤشر على وجود انتشار للمرض.
وبيّن أن وزارة الصحة، وفق البروتوكول المتبع، تقوم بتشكيل فريق رصد فور الاشتباه بأي حالة سحايا بكتيرية، مؤكداً للطلبة والمواطنين أنه لا داعي للقلق.
وأوضح أن التهاب السحايا قد يبدأ بأسباب بسيطة مثل التهاب الأذن ثم يتطور، لكن ليس كل ارتفاع في درجة الحرارة يعني الإصابة بالسحايا.
وقال إن من أبرز أعراض السحايا ارتفاع الحرارة، عدم الاتزان، وتصلّب عضلة الرقبة.
