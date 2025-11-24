المومني: التكنولوجيا الحديثة تُرتّب التزامات للارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي

05:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755030 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن التكنولوجيا الحديثة تُرتّب التزامات للارتقاء بالممارسات المهنية وتعزيز جودة المحتوى وتطوير الاتصال والإعلام، في عصر تتسارع فيه الابتكارات الرقمية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية بعنوان: "الفرص المستقبلية لتطوير علوم الاتصال والإعلام باستخدام التكنولوجيا الحديثة"، ضمن فعاليات "المؤتمر الدولي لتجسير الآفاق" الذي انطلقت أعماله أمس الأحد.



وقال المومني، إن منصات الحوار وتبادل الأفكار أصبحت إحدى أدوات إنتاج الرؤى والمقترحات التي تخدم القطاع الإعلامي، وتسهم في تطوير وتحسين منظومة الاتصال باستمرار، مضيفًا أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من تدفق المعلومات، ما يفرض مسؤوليات كبيرة تتعلق بآليات استهلاك الأخبار، والتأكد من صحتها، والتمييز بين المحتوى المهني والدعاية المضللة.



وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من ميزاتها في سرعة الاتصال والتفاعل النوعي، إلا أنها تفرض تحديات أخلاقية وقيمية تتطلب التعامل معها بحكمة لتعزيز الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية.



وأوضح أن التعامل مع الإعلام الرقمي يستند إلى الاستفادة من التكنولوجيا كأداة مساندة فقط، ودعم الإعلاميين للقيام بدورهم المهني والبحث عن الحقيقة أمام الكم الهائل من المعلومات غير الدقيقة، مؤكدًا أن العلاقة بين الإعلام التقليدي والرقمي تكاملية، وأن مستقبل الإعلام يعتمد على قوة المحتوى لا على الأدوات فقط، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية والانفتاح على العالم ومواكبة التطورات التكنولوجية.



ولفت إلى دور الإعلام الرقمي في نقل حقيقة ما يجري في غزة وإبراز حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة وجود أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحماية المجتمع دون المساس بحرية التعبير، وأن الفصل في القضايا المتعلقة بالإشاعة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية يتم عبر القضاء لضمان العدالة وحماية الحريات.

