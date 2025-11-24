%50 نسبة إنجاز مشروع آبار جمع مياه الأمطار في الكرك

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يأتي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، ويهدف إلى استدامة مصادر المياه وضمان الوصول إلى الأمن المائي في المملكة.
وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، خلال اطلاعه على سير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل ذاتي في محافظة الكرك، إن المشروع يشمل حفر 120 بئرا استراتيجية للحصاد المائي لخدمة أهالي المنطقة.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمواطنين، ومعالجة النقص في المياه خلال فصل الصيف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار.
وأشار المحاميد، إلى أن هذه الآبار ستلعب دورا حيويا في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، بما يسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
-
الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد
-
جامعات تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
بلديات المملكة ترفع جاهزيتها استعداداً للظروف الجوية القادمة
-
وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية
-
الزراعة تدعو العارضين بمهرجان الزيتون لحضور القرعة
-
بحث التعاون بين "صناعة إربد" وجامعة اليرموك
-
حريق ضخم يندلع في المنطقة الحرفية بالعقبة