الثلاثاء 2025-11-25 03:05 ص
 

%50 نسبة إنجاز مشروع آبار جمع مياه الأمطار في الكرك

g
جانب من المشروع
 
الإثنين، 24-11-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري، إن نسبة الإنجاز في مشروع حفر آبار "انجاصة" التجميعية لمياه الأمطار في مناطق القصر، وفقوع، وعي بمحافظة الكرك، بلغت 50 بالمئة.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يأتي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، ويهدف إلى استدامة مصادر المياه وضمان الوصول إلى الأمن المائي في المملكة.


وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، خلال اطلاعه على سير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل ذاتي في محافظة الكرك، إن المشروع يشمل حفر 120 بئرا استراتيجية للحصاد المائي لخدمة أهالي المنطقة.


وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمواطنين، ومعالجة النقص في المياه خلال فصل الصيف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار.


وأشار المحاميد، إلى أن هذه الآبار ستلعب دورا حيويا في تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، بما يسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة