%50 نسبة إنجاز مشروع آبار جمع مياه الأمطار في الكرك

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري، إن نسبة الإنجاز في مشروع حفر آبار "انجاصة" التجميعية لمياه الأمطار في مناطق القصر، وفقوع، وعي بمحافظة الكرك، بلغت 50 بالمئة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يأتي ضمن برنامج التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، ويهدف إلى استدامة مصادر المياه وضمان الوصول إلى الأمن المائي في المملكة.



وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، خلال اطلاعه على سير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل ذاتي في محافظة الكرك، إن المشروع يشمل حفر 120 بئرا استراتيجية للحصاد المائي لخدمة أهالي المنطقة.



وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز المخزون المائي للمواطنين، ومعالجة النقص في المياه خلال فصل الصيف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار.