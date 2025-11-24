شهيدان في مدينتي غزة وخان يونس مع تجدد القصف الإسرائيلي

وقالت مصادر طبية، إن شهيدا ارتقى جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرقيّ مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في تلك المنطقة.
كما استشهد آخر، وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعا في بلدة بني سهيلا شرقيّ خان يونس.
ويشن الاحتلال غارات وإطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح.
