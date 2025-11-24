الإثنين 2025-11-24 04:23 م
 

شهيدان في مدينتي غزة وخان يونس مع تجدد القصف الإسرائيلي

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح الاثنين، بقصف الاحتلال شرقيّ مدينتي غزة وخان يونس، فيما يتواصل القصف المدفعي جنوبيّ القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر طبية، إن شهيدا ارتقى
ارشيفية
 
الإثنين، 24-11-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح الاثنين، بقصف الاحتلال شرقيّ مدينتي غزة وخان يونس، فيما يتواصل القصف المدفعي جنوبيّ القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقالت مصادر طبية، إن شهيدا ارتقى جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرقيّ مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في تلك المنطقة.

كما استشهد آخر، وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بقصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعا في بلدة بني سهيلا شرقيّ خان يونس.

ويشن الاحتلال غارات وإطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح.
 
 
gnews

