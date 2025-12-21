بنك الملابس ينفذ صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بسويمة

الوكيل الإخباري- نفذ بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بمنطقة سويمة في البحر الميت بالتعاون مع رابطة الطبيبات العربيات ضمن جهوده المستمرة لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال البنك في بيان اليوم الاحد، إن تنفيذ الصالة جاء بالتزامن مع يوم طبي مجاني، قدمت خلاله رابطة الطبيبات العربيات مجموعة من الخدمات الطبية الشاملة لجميع أفراد الأسرة ومن مختلف الفئات العمرية من خلال مشاركة عدد من الطبيبات الأردنيات اللواتي سخرن خبراتهن وجهودهن لخدمة أهالي المنطقة، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء الصحية عن الأسر المستفيدة.



وأسفر النشاط عن خدمة 284 أسرة، بعدد إجمالي بلغ 1686 فردا، حيث تم توزيع 8998 قطعة ملابس، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويخفف من الأعباء المعيشية عنهم.