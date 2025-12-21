بنك الملابس ينفذ صالة متنقلة ويوما طبيا مجانيا بسويمة

وقال البنك في بيان اليوم الاحد، إن تنفيذ الصالة جاء بالتزامن مع يوم طبي مجاني، قدمت خلاله رابطة الطبيبات العربيات مجموعة من الخدمات الطبية الشاملة لجميع أفراد الأسرة ومن مختلف الفئات العمرية من خلال مشاركة عدد من الطبيبات الأردنيات اللواتي سخرن خبراتهن وجهودهن لخدمة أهالي المنطقة، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء الصحية عن الأسر المستفيدة.
وأسفر النشاط عن خدمة 284 أسرة، بعدد إجمالي بلغ 1686 فردا، حيث تم توزيع 8998 قطعة ملابس، بما يلبي احتياجات المستفيدين ويخفف من الأعباء المعيشية عنهم.
وأكد بنك الملابس أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجه الإنسانية الهادفة إلى الوصول للمجتمعات الأقل حظا في مختلف مناطق المملكة، وبالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الداعمة، مثمنا دور جميع الجهات المشاركة في إنجاح هذا النشاط.
